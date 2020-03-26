В Украине всего за сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 32 человека. Также появилась новая жертва заболевания

По последним данным Минздрава, в Украине официально подтверждены 145 случаев заражения вирусом COVID-19. Из них за 24 марта были подтверждены 32 случая. Болезнь добралась до новых областей страны: Винницкой, Луганской и Херсонской. Наибольшее число зараженных насчитывается в Ивано-Франковской (16), Черновицкой (38) и Киевской (24) областях, а также в самом Киеве (34).

Также в Украине выросло число жертв вируса. Так, 25 марта в Сумской области от коронавируса скончалась 76-летняя женщина из села Казацкое Конотопского района. Пациентка находилась в реанимации и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в Украине насчитывается пять летальных случаев заболевания.

25 марта правительство приняло ряд важных решений в связи с пандемией коронавируса. В частности, было решено продлить карантин до 26 апреля, а также ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине. Появились сообщения о том, что власти хотят в ближайшее время ужесточить условия карантина. В частности, они могут ограничить свободу передвижения украинцев для профилактики заражения.

Число зараженных коронавирусом во всем мире перевалило за 460 тысяч. От вируса скончались 20 843 человека, а выздоровели 113 799 человек.

Напомним, Кабмин пошел на самые жесткие меры, карантин не помог.

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