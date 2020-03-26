Пока отечественные толстосумы, привезшие в Киев коронавирус из Куршевеля требуют ВИП-палаты и отдельный медперсонал, простые смертные вынуждены лечиться в ужасных условиях

О состоянии отечественно медицины не говорил только ленивый, но сейчас, когда коронавирус сравнил в условиях лечения обычных граждан и миллионеров, проблема обеспечения больниц вышла на новый уровень, передает Politeka.

Так, телеведущая и журналист Манана Абашидзе на своей странице в Фейсбуке опубликовала снимки, сделанные в Хустской центральной районной больнице на Закарпатье.

На кадрах – прачечная больницы с ржавыми стиральными машинами и побитыми грибком стенами.

«В больнице нет средств для защиты и борьбы с коронавирусом. Медики вынуждены искать помощи у неравнодушных людей. Врачи не имеют необходимых для больницы средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и медицинского оборудования», – пишет автор. Абашидзе подчеркнула, что фотографии прислали сами сотрудники медицинского учреждения, чтобы показать максимально большему количеству людей, как государство «готово» к борьбе с коронавирусом на примере районных больниц.

«ПС Вчера в новостях можно было увидеть, как Департамент здравоохранения Киевской городской госадминистрации разослал медицинским учреждениям города приказ об особых условиях лечения «особых пациентов»», – резюмировала журналистка, дав понять, что даже в ситуации с коронавирусом в Украине есть те, кто, имея деньги и связи, обеспечивают себе условия для тестирования и лечения, о которых жители Хуста и окрестностей даже мечтать не берутся.

Тем временем адвокат Александр Боришевич рассказал о беспределе, который творится в киевских больницах, где лежат депутаты, у которых выявили COVID-19, Он опубликовал видео, поделившись несколькими историями, услышанными от врачей.

«Первая: ординаторские врачей в Александровской, Амосова, других больницах сейчас переоборудуют под VIP-комнаты. Вторая: народные депутаты, которые лежат в Александровской больнице, не хотят лежать по двое и по трое и требуют расселять их по палатам по одному», – сообщил адвокат.

Щойно підвозив кількох лікарів на роботу! Дві історії про наших народних обранців: 1. Ординаторські лікарів в Олександрівській лікарні і в Амосова - переобладнують під VIP палати! 2. Народні депутати в Олександрівській лікарні вимагають щоб їх селили по одному в палату! Достойні вчинки справжніх владних мужів! 👍 Gepostet von Олександр Боришкевич am Mittwoch, 25. März 2020

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