Доктор Евений Комаровский назвал продукты, которыми стоит запастись на период карантина



Как передает Politeka.net, об этом он рассказал на своем YouTube канале. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, это один из самых часто задаваемых вопросов.

"Вы должны понимать, что прежде всего, нужен здравый смысл. Это должны быть: непортящиеся продукты, которые позволят вам не выходить из дома или не ходить по супермаркетах хотя бы 2-3 недели. Также, это могут быть долгоиграющие овощи и фрукты", - отметил врач.

Комаровский подчеркнул, что кроме картошки, муки, лука, макаронных изделий и круп стоит обязательно приобрести моющие средства.

"Запасайтесь обязательно моющими средствами. Мыло - важней любой гречки", - заключил он.

Напомним, на сайте my.ua (подшиваем ссылку https://my.ua/coronavirus) можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.



Ранее Комаровский заявил, что уже на следующей неделе опасный вирус начнет массово распространяться по стране. По его словам, число зараженных резко возрастет сразу после того, как Украина в полном объеме получит тесты.

Он уверен, что перемещение людей из одной страны в другую во время пандемии является серьезной ошибкой, которую допустила, в том числе и Украина.



Комаровский подчеркнул, что в сложившейся ситуации украинцы могут рассчитывать только на себя, потому как ждать помощи от ВОЗ и Евросоюза не стоит.

Напомним, Комаровский подался в Россию и нарвался на жесткий ответ.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, можно ли гулять украинцам во время эпидемии.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин.



