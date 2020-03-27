В сети появился жуткий снимок с рынка Хуанань в Ухане, где коронавирусом заразились первые люди

Отметим, что именно с рынка морепродуктов эпидемия начала распространяться по Китаю, а следом и по всему миру. Небольшой рынок на фото выглядит ужасающе. Видно, что там полная антисанитария и в еду употребляют буквально всех живых существ.

На фото видно, что китайцы продают живых лягушек, которых разделывают прямо на месте, когда кто-то их покупает. Там же продаются живые птицы, которые испражняются на корзину с овощами. Сам продавец тоже не внушает доверия. На руках у него надеты нейлоновые перчатки, он использует грязные электронные весы для того, чтобы продавать товар.

Неудивительно, что в таких условиях родилось ужасное заболевание, которое держит в страхе весь мир. Как известно, у китайцев в пищу идут многие дикие животные и пресмыкающиеся. Они едят лягушек, змей, насекомых и летучих мышей.

Напомним, что журналисты The Paper нашли женщину, которая первой заразилась коронавирусом. Симптомы у нее проявились 11 декабря 2019 года. Известно, что женщина продавала креветки на рынке. Она стала одной из первых 27 пациентов, у которых обнаружили новый вид коронавируса COVID-19.

Напомним, что стало известно, как коронавирус разошелся по всему миру: в Китае ошеломили документом, "больная продавала...".

Как сообщала Politeka, коронавирус бьет с неожиданной стороны, появились новые данные: «Без симптомов».

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