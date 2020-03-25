У Китаї зафіксована раптова смерть від нового вірусу

Пасажир автобуса, який їхав з китайської провінції Юньнань в провінцію Шаньдун, помер через хантавируса "корейського походження", повідомляє видання Global Times.

Діагноз у загиблого вже підтверджений. Всіх 32 пасажирів автобуса перевіряють на наявність вірусу.

Хантавірусний легеневий синдром вважається дуже важким, іноді смертельним респіраторним захворюванням у людей, викликаних інфекцією хантавирусами. Але поки це захворювання фіксується вкрай рідко із-за специфіки поширення вірусу. Справа в тому, що переносниками вірусу є гризуни, тільки вступавши в контакт з гризунами, зараженими хантавирусами, схильний до ризику виникнення HPS.

Вірус поширюється з сечею, калом і слиною гризунів. При цьому укус щури зовсім не обов'язковий вірус може підхопити людина, якщо рухає щось заражене сечею гризунів, послідом або слиною, а потім протре очі. Також відомі випадки, коли люди заражалися прип вживанні їжі, яку раніше пробували щури.

Головними симптомами хантавірусна синдрому HPS називають втому, біль у м'язах і лихоманку. Також можуть бути головні болі, запаморочення, озноб і проблеми з животом.

На сьогодні не існує жодного спеціального лікування, ні ліків або вакцини проти хантавірусної інфекції. Однак лікарі запевняють, що при виявленні захворювання на ранній стадії, інтенсивна терапія, включаючи кисневі подушки, справляються з хворобою.

Раніше повідомлялося, що коронавірус Covid-19 мутував, і встиг заразити людину в незвичній для хвороби країні.

Так, чоловік в Ісландії підхопив відразу два штами коронавіруса.

«Другий штам — це мутація первісної версії коронавіруса, що з'явився в китайському Ухані. Мова може йти про першому відомому випадку подвійного зараження», - вважає глава біофармацевтичної компанії deCODE genetics Карі Стефанссон.

Нагадаємо, кошмар на судні з українцями, кількість жертв вірусу зростає: "заражених доведеться..."