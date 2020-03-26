Значна кількість випадків зараження коронавірусом не діагностується

До висновку про "невидимий" коронавірус прийшли експерти з Китаю, Японії та Італії, пишуть зарубіжні ЗМІ. Згідно статистики, не менше 30% випадків зараження COVID-19 проходять безсимптомно або симптоми з'являються пізніше.

Про це говорять дані, отримані китайським урядом. Так, дослідження в Ухані, де в грудні були зареєстровані перші випадки захворювання, показало, що близько 60% людей, що заразилися інфекцією, не виявили жодних симптомів.

Подібні цифри підтвердила група японських експертів з Університету Хоккайдо. У 30,8% пацієнтів, евакуйованих з Уханя, не зафіксували жодних симптомів.

Італійське дослідження показало, що ризик, який представляють люди, інфіковані коронавірусом, але не проявляють ніяких симптомів, несе таке ж вірусне навантаження, як і у пацієнтів з симптомами.

Так, аналіз пацієнтів з Covid-19 в Ломбардії, одному з найбільш постраждалих регіонів Італії, не виявив істотних відмінностей у вірусному навантаженні між тими, у кого були симптоми, і тими, у кого ні.

У той же час вищезазначені висновки йдуть в розріз з інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, що стверджує, що передача віруса від людини без симптомів - рідкісне явище. ВООЗ зазначає, що безсимптомних хворих всього 1-3% всіх випадків коронавіруса в Європі.

Відзначимо, в Україні за станом на 22 години 25 березня - 145 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав. За добу виявлено 32 нових випадки.

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