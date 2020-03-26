У Китаї встановили, хто був першою людиною, який заразився коронавірусом covid-19

Як пишуть китайські ЗМІ, виявилося, що це жінка, яка продавала креветки на ринку Хунань в місті Ухані.

Зазначається, що вона прийшла до медиків 11 грудня з скаргою на високу температуру. В протоколі зазначено, їй зробили укол, але навіть повторна ін'єкція не дала результату. Вже 16 грудня жінка звернулася в лікарню Сехэ при Хуачжунском університеті науки і технологій, де у неї виявили новий коронавірус.

Китай, коронавірус, Getty Images

Про першій групі заражених комітет з охорони здоров'я Уханя повідомив 31 грудня. Серед 27 пацієнтів - 24 відвідували ринок, при цьому четверо з них — члени однієї сім'ї. Фахівці не змогли встановити, як і за яких обставин вірус передався людині від тварини.

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Першим зараженим, який не мав жодних контактів з ринком став чоловік з прізвищем Чень. Він не знає, де міг підхопити вірус. У нього 16 грудня піднялася температура, з цим він і прийшов в меучреждение в передмісті Уханя. Відзначається, у тих, хто близько контактував з заженным, вірус не виявили.

Коронавірус, лікарня, Getty Images

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, з'явилася онлайн-карта поширення коронавіруса: що відбувається в Україні та світі.

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