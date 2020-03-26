У Китаї встановили, хто був першою людиною, який заразився коронавірусом covid-19

Як пишуть китайські ЗМІ, виявилося, що це жінка, яка продавала креветки на ринку Хунань в місті Ухані.

Зазначається, що вона прийшла до медиків 11 грудня з скаргою на високу температуру. В протоколі зазначено, їй зробили укол, але навіть повторна ін'єкція не дала результату. Вже 16 грудня жінка звернулася в лікарню Сехэ при Хуачжунском університеті науки і технологій, де у неї виявили новий коронавірус.

Про першій групі заражених комітет з охорони здоров'я Уханя повідомив 31 грудня. Серед 27 пацієнтів - 24 відвідували ринок, при цьому четверо з них — члени однієї сім'ї. Фахівці не змогли встановити, як і за яких обставин вірус передався людині від тварини.

Першим зараженим, який не мав жодних контактів з ринком став чоловік з прізвищем Чень. Він не знає, де міг підхопити вірус. У нього 16 грудня піднялася температура, з цим він і прийшов в меучреждение в передмісті Уханя. Відзначається, у тих, хто близько контактував з заженным, вірус не виявили.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, з'явилася онлайн-карта поширення коронавіруса: що відбувається в Україні та світі.

Як повідомляла Politeka, названий новий симптом коронавіруса, виявляється на ранніх стадіях: «Дискомфорт в області…».

Також Politeka писала, що Україна виявилася не готова: у Моз вразили заявою, «число жертв коронавіруса в країні…».