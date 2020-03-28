Скоро в Украине некому будет лечить зараженных коронавирусом пациентов

Об этом в своем видеоблоге рассказал популярный врач Евгений Комаровский, передает Politeka.net.

Как известно, в Украине на 28 марта зафиксировано более 300 случаев заражения COVID-19.

Как уверяет Евгений Комаровский, скоро Украина столкнется с серьезными проблемами. А именно с нехваткой мест в больницах и медиков.

По словам эксперта, лечение в стационаре пациентов, состояние которых не представляет угрозы для их жизни это преступление.

Комаровский не сомневается, что в нашей стране будет сразу четыре категории, которые столкнутся с коронавирусом.

Первая - это 80-85% населения, которые перенесут болезнь легко, как обычную ОРВИ. Вторая категория – 5-10% человек, которым понадобится ЭКМО (процедура купирования тяжелой дыхательной недостаточности). Третьей группе (сотням больных) понадобится аппарат ИВЛ, а четвертой группе (тяжелым больным) - кислород.

"Главное сейчас, чтобы в систему здравоохранения на госпитальном этапе обращались только те, кому помощь никак не может быть оказана за пределами стационара. И даже здесь необходима очень жесткая селекция", - добавил популярный украинский врач.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Ранее популярный украинский врач Евгений Комаровский также рассказывал, что уже на следующей неделе опасный вирус начнет массово распространяться по стране.

По его словам, число зараженных резко возрастет сразу после того, как Украина в полном объеме получит тесты.

Напомним, что украинцам раскрыли эффективный путь борьбы с коронавирусом: что нужно знать о соцработниках.

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