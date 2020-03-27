Карантин в Украине, а также режим чрезвычайной ситуации может быть отменен ранее 24 апреля

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Для этого должно быть соблюдено главное условие.

Отмечается, что если распространение коронавирусного заболевания удастся остановить, то Кабмин готов снять режим карантина и чрезвычайной ситуации.

«Я уверен, мы пройдем этот вызов. Если это произойдет раньше, чем 24 апреля, мы отменим карантинные мероприятия и режим чрезвычайной ситуации досрочно», - заявил Денис Шмыгаль.

Напомним, 25 марта в Кабинет принял решение о продлении режима чрезвычайной ситуации и карантина в Украине еще на месяц. На такие меры пошли в связи со стремительным распространением коронавируса в стране.

Позже появилось сообщение о том, что угроза распространения коронавируса вынудила власть Украины пойти на крайние меры и ужесточить ограничения.

Об этом рассказал Владимир Зеленский во время нового видеообращения.

«До конца пятницы, 27 марта, будет закрыто государственную границу и прекращены все пассажирские перевозки. Две недели назад я призвал граждан срочно вернуться в Украину. Большинство сделала это самостоятельно. Других - а это более 80 тысяч - мы вернули домой самолетами, поездами и автобусами...», - отметил он.

Напомним, Кабмин пошел на самые жесткие меры, карантин не помог.

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