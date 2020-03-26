Эти люди подвержены опасности больше всего!

Сегодня есть целый ряд украинских граждан, которые подвержены заражению коронавирусом больше остальных

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на активистку Наталью Кириченко в Facebok.

«Сейчас есть мало информации о категории людей, которые вместе с медиками находятся на передовой борьбе с коронавирусом – это социальные работники. Именно они помогают людям из группы значительного риска – пожилым людям и оказывают им чрезвычайно важные сегодня социальные услуги. В Украине уже существует много эффективных инициатив с привлечением социальных работников к противодействию COVID-19, хотя эти инициативы единичны и несистемны. Существует потребность в координации и распространении лучшего опыта в социальной сфере», - говорится в сообщении.

По словам Кириченко, в данном вопросе есть несколько важных моментов.

«Во-первых, важно защитить самих работников, а также людей, которым они оказывают услуги. Для этого нужно провести базовое обучение по предупреждению распространения инфекции (например, силами областных лабораторных центров МИНЗДРАВА или центров общественного здоровья). А также обеспечить социальных работников индивидуальными средствами защиты. Во-вторых, максимально использовать имеющийся ресурс, а, возможно, даже усилить его, в частности, путем предоставления платных социальных услуг…», - уточнила она.

Дальше Кириченко предлагает алгоритм действий, которые помогут бороться с коронавирусной эпидемией.

👉 определить перечень услуг, которые могут быть предоставлены в связи с пандемией COVID-19 (например, услуга уход на дому-закупки продуктов и медикаментов и доставка на дом);

👉 опубликовать тарифы (если нет тарифов, то утвердить их);

👉 определить единый телефон и координатора для каждого города, района или ОТГ о предоставлении социальных услуг, что обеспечит четкость и оперативность в оказании помощи;

👉 предусмотреть возможность дистанционной оплаты социальных услуг, а также других расходов (например, оплата закупленных продуктов питания и медикаментов);

👉 определить алгоритм заказа социальных услуг дистанционно (по телефонному обращению третьего лица, предоплата на счет терцентра / ЦСССДМ - или другие варианты);

👉 распространить информацию о возможности заказа платных услуг-это актуально для пожилых людей чьи дети или родственники не живут рядом, но таким образом могли бы помочь;

👉 обеспечить транспортом и горючим заведения предоставления социальных услуг.

Напомним, что делать, если у домашних появились симптомы коронавируса.

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