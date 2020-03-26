Сегодня есть целый ряд украинских граждан, которые подвержены заражению коронавирусом больше остальных
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на активистку Наталью Кириченко в Facebok.
«Сейчас есть мало информации о категории людей, которые вместе с медиками находятся на передовой борьбе с коронавирусом – это социальные работники. Именно они помогают людям из группы значительного риска – пожилым людям и оказывают им чрезвычайно важные сегодня социальные услуги. В Украине уже существует много эффективных инициатив с привлечением социальных работников к противодействию COVID-19, хотя эти инициативы единичны и несистемны. Существует потребность в координации и распространении лучшего опыта в социальной сфере», - говорится в сообщении.
По словам Кириченко, в данном вопросе есть несколько важных моментов.
Рядом с Дорофеевой оказался другой после распада «Время и стекло», кадры дуэта: «Хороший старт»
Последствия коронавируса для Украины, новое дно гривны и авиакатастрофы с самолетами РФ – главное за ночь
Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем..."
Глоба назвал знаки Зодиака, которым не страшен коронавирус: кого болезнь обойдет стороной
«Во-первых, важно защитить самих работников, а также людей, которым они оказывают услуги. Для этого нужно провести базовое обучение по предупреждению распространения инфекции (например, силами областных лабораторных центров МИНЗДРАВА или центров общественного здоровья). А также обеспечить социальных работников индивидуальными средствами защиты. Во-вторых, максимально использовать имеющийся ресурс, а, возможно, даже усилить его, в частности, путем предоставления платных социальных услуг…», - уточнила она.
Дальше Кириченко предлагает алгоритм действий, которые помогут бороться с коронавирусной эпидемией.
👉 определить перечень услуг, которые могут быть предоставлены в связи с пандемией COVID-19 (например, услуга уход на дому-закупки продуктов и медикаментов и доставка на дом);
👉 опубликовать тарифы (если нет тарифов, то утвердить их);
👉 определить единый телефон и координатора для каждого города, района или ОТГ о предоставлении социальных услуг, что обеспечит четкость и оперативность в оказании помощи;
👉 предусмотреть возможность дистанционной оплаты социальных услуг, а также других расходов (например, оплата закупленных продуктов питания и медикаментов);
👉 определить алгоритм заказа социальных услуг дистанционно (по телефонному обращению третьего лица, предоплата на счет терцентра / ЦСССДМ - или другие варианты);
👉 распространить информацию о возможности заказа платных услуг-это актуально для пожилых людей чьи дети или родственники не живут рядом, но таким образом могли бы помочь;
👉 обеспечить транспортом и горючим заведения предоставления социальных услуг.
Напомним, что делать, если у домашних появились симптомы коронавируса.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о грязном способе распространения коронавируса: "карантин не поможет".
Как сообщала Politeka, харьковчанам показали, куда деваются все медицинские маски с аптек.