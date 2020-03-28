Количество заболевших коронавирусом в Украине превышает официальную статистику в десятки и сотни раз

Такое заявление сделал бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас в интервью "Обозревателю".

По его словам, смертельный вирус в Украине распространяется в геометрической прогрессии.

"В обычной жизни один человек контактирует с 5-30 людьми, считайте, сколько может заболеть коронавирусом", – отметил он.

Также врач подчеркнул, что карантин снизил его распространение, но случаи заражения продолжат фиксировать за счет уже известных.

"Будет расти количество летальных случаев, поэтому должна быть готова и медицинская система, а также крематории. Без паники, конечно, но люди должны быть готовы и к таким вещам", – заключил он.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Отметим, что из-за эпидемии в Украине погибли уже 8 человек, вылечились пятеро. В стране лабораторно подтверждено 311 случаев, а по всему миру коронавирусом заражены более 597 тысяч человек, 27 365 из которых погибли, но 133 366 вылечились.



Ранее, политический аналитик Андрей Вигиринский заявил, что после карантина более миллиона украинцев останутся без работы.



Он уверен, что как только пандемия закончится большое количество людей потеряет свои рабочие места, а те люди, которые приехали с заработок за границей не смогут сразу же вернуться на старую работу.

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