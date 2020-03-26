В Китае установили, кто был первым человеком, который заразился коронавирусом covid-19

Как пишут китайские СМИ, оказалось, что это женщина, которая продавала креветки на рынке Хунань в городе Ухане.

Отмечается, что она пришла к медикам 11 декабря с жалобой на высокую температуру. В протоколе указано, ей сделали укол, но даже повторная инъекция не дала результата. Уже 16 декабря женщина обратилась в больницу Сехэ при Хуачжунском университете науки и технологии, где у нее обнаружили новый коронавирус.

О первой группе зараженных комитет по здравоохранению Уханя сообщил 31 декабря. Из 27 пациентов - 24 посещали рынок, при этом четверо из них — члены одной семьи. Специалисты не смогли установить, как и при каких обстоятельствах вирус передался человеку от животного.

Первым зараженным, который не имел никаких контактов с рынком стал мужчина с фамилией Чэнь. Он не знает, где мог подхватить вирус. У него 16 декабря поднялась температура, с этим он и пришел в меучреждение в пригороде Уханя. Отмечается, у тех, кто близко контактировал с заженным, вирус не обнаружили.

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