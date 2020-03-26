В Китае установили, кто был первым человеком, который заразился коронавирусом covid-19
Как пишут китайские СМИ, оказалось, что это женщина, которая продавала креветки на рынке Хунань в городе Ухане.
Отмечается, что она пришла к медикам 11 декабря с жалобой на высокую температуру. В протоколе указано, ей сделали укол, но даже повторная инъекция не дала результата. Уже 16 декабря женщина обратилась в больницу Сехэ при Хуачжунском университете науки и технологии, где у нее обнаружили новый коронавирус.
О первой группе зараженных комитет по здравоохранению Уханя сообщил 31 декабря. Из 27 пациентов - 24 посещали рынок, при этом четверо из них — члены одной семьи. Специалисты не смогли установить, как и при каких обстоятельствах вирус передался человеку от животного.
Последствия коронавируса для Украины, новое дно гривны и авиакатастрофы с самолетами РФ – главное за ночь
Беременная Собчак поразила выходкой, Богомолов не сдержался: "Все сидят дома, а моя..."
Экс-солистка "Серебро" сверкнула упругими мячиками в мини-бикини: "Сладкие..."
Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем..."
Первым зараженным, который не имел никаких контактов с рынком стал мужчина с фамилией Чэнь. Он не знает, где мог подхватить вирус. У него 16 декабря поднялась температура, с этим он и пришел в меучреждение в пригороде Уханя. Отмечается, у тех, кто близко контактировал с заженным, вирус не обнаружили.
Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.
Напомним, появилась онлайн-карта распространения коронавируса: что происходит в Украине и мире.
Как сообщала Politeka, назван новый симптом коронавируса, проявляется на ранних стадиях: «Дискомфорт в области…».
Также Politeka писала, что Украина оказалась не готова: в Минздраве поразили заявлением, «число жертв коронавируса в стране…».