В Китае зафиксирована внезапная смерть от нового вируса

Пассажир автобуса, ехавшего из китайской провинции Юньнань в провинцию Шаньдун, скончался из-за хантавируса "корейского происхождения", сообщает издание Global Times.

Диагноз у погибшего уже подтвержден. Всех 32 пассажиров автобуса проверяют на наличие вируса.

Хантавирусный легочный синдром считается очень тяжелым, иногда смертельным респираторным заболеванием у людей, вызванным инфекцией хантавирусами. Но пока это заболевание фиксируется крайне редко из-за специфики распространения вируса. Дело в том, что переносчиками вируса являются грызуны, только вступавший в контакт с грызунами, зараженными хантавирусами, подвержен риску возникновения HPS.

Вирус распространяется с мочой, пометом и слюной грызунов. При этом укус крысы вовсе не обязателен вирус может подхватить человек, если потрогает что-то зараженное мочой грызунов, пометом или слюной, а затем протрет глаза. Также известны случаи, когда люди заражались прит употреблении пищи, которую ранее пробовали крысы.

Главными симптомами хантавирусного синдрома HPS называют усталость, боль в мышцах и лихорадку. Также могут быть головные боли, головокружение, озноб и проблемы с животом.

На сегодня не существует ни специального лечения, ни лекарства или вакцины против хантавирусной инфекции. Однако врачи уверяют, что при обнаружении заболевания на ранней стадии, интенсивная терапия, включая кислородные подушки, справляются с болезнью.

Ранее сообщалось, что коронавирус Covid-19 мутировал, и успел заразить человека в непривычной для болезни стране.

Так, мужчина в Исландии подхватил сразу два штамма коронавируса.

«Второй штамм — это мутация первоначальной версии коронавируса, появившегося в китайском Ухане. Речь может идти о первом известном случае двойного заражения», - считает глава биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссон.

Напомним, кошмар на судне с украинцами, количество жертв вируса растет: "зараженных придется..."