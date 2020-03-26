Значительное количество случаев заражения коронавирусом не диагностируется

К выводу о "невидимом" коронавирусе пришли эксперты из Китая, Японии и Италии, пишут зарубежные СМИ. Согласно статистики, не менее 30% случаев заражения COVID-19 проходят безсимптомно или симптомы появляются позднее.

Об этом говорят данные, полученные китайским правительством. Так, исследование в Ухане, где в декабре были зарегистрированы первые случаи заболевания, показало, что около 60% людей, заразившихся инфекцией, не проявили никаких симптомов.

Подобные цифры подтвердила группа японских экспертов из Университета Хоккайдо. У 30,8% пациентов, эвакуированных из Уханя, не зафиксировали никаких симптомов.

Итальянское исследование показало, что риск, который представляют люди, инфицированные коронавирусом, но не проявляющие никаких симптомов, несет такую ​​же вирусную нагрузку, как и у пациентов с симптомами.

Так, анализ пациентов с Covid-19 в Ломбардии, одном из наиболее пострадавших регионов Италии, не выявил существенных различий в вирусной нагрузке между теми, у кого были симптомы, и теми, у кого нет.

В то же время вышеупомянутые выводы идут в разрез с информацией Всемирной организации здравоохранения, утверждающей, что передача вируса от человека без симптомов - редкое явление. ВОЗ указывает, что бессимптомных заболевших всего 1-3% всех случаев коронавируса в Европе.

Отметим, в Украине по состоянию на 22 часа 25 марта - 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 32 новых случая.

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