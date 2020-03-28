Количество украинцев, зараженных вирусом COVID-2019, может быть намного больше официальной статистики



Об этом сообщил эпидемиолог Андрей Александрин в интервью "Апострофу".

По его словам, это связано с тем, что медики не имеют возможности диагностировать вирус.

"Людей (зараженных - ред.) в сотни раз больше. Нужно ждать. Пока у нас не начнут массово выявлять такой коронавирус, мы не сможем ничего сделать", - заявил эпидемиолог.

Также он отметил, что люди умирают еще до того, как им поставят точный диагноз.

"У нас в стране отсутствует возможность протестировать пациентов от того же коронавируса. Она есть в Киеве или других крупных городах, но в глубинке медики не имеют такой возможности. Соответственно, они не могут правильно поставить диагноз – это грипп или коронавирус, или парагрипп, или аденовирусная, или риновирусная инфекция", - заключил он.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Такую информацию эпидемиолога подтвердил и бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

По его словам, смертность будет расти, поэтому должна быть готова и медицинская система.

Отметим, что из-за эпидемии в Украине погибли уже 8 человек, вылечились пятеро. В стране лабораторно подтверждено 311 случаев, а по всему миру коронавирусом заражены более 597 тысяч человек, 27 365 из которых погибли, но 133 366 вылечились.

Ранее, политический аналитик Андрей Вигиринский заявил, что после карантина более миллиона украинцев останутся без работы.

Он уверен, что как только пандемия закончится большое количество людей потеряет свои рабочие места, а те люди, которые приехали с заработок за границей не смогут сразу же вернуться на старую работу.

Напомним, что стало известно, как коронавирус разошелся по всему миру: в Китае ошеломили документом, "больная продавала...".

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