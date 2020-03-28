Народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха эмоционально ответил сторонниками более свободного карантина

Как передает Politeka.net, заявление он сделал в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу о конца)

По его словам, обсуждения целесообразности жестких ограничительных мер во время эпидемии коронавируса неуместны.

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"Наши воины - это медики. Медики просят нас о двух вещах: обеспечьте нас масками, лекарствами, персональной защитой и заработной платой, а второе, простите, - "Сидіть, курва, вдома!" Сидите дома и никуда не выходите. А мы вместо этого начинаем философствовать о том, кому можно выходить, кому нельзя", - заявил нардеп.

В разговор включился  глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявив, что 92% заразившихся украинцев это не пенсионеры, а люди от 30 до 45 лет. 

"Я поддерживаю Диму в этом вопросе", - заявил он.


Отметим, что по состоянию на 28 марта, из-за эпидемии в Украине погибли уже 8 человек, вылечились пятеро. В стране лабораторно подтверждено 311 случаев.

коронавирус, украинцы

Ранее известный  врач Евгений Комаровский рассказал, какие средства обязательно должны быть в аптечках украинцев в период коронавируса

«Это всего два препарата: либо парацетамол, либо ибупрофен. Парацетамол – это международное название, а торговые названия – тайленол, калпол, эфералган, панадол и так далее.  Ибупрофен – это нурофен, бурфен и еще куча синонимов», – пояснил Комаровский.

Напомним, Распутин предсказал, чем обернется коронавирус для человечества: "В преддверии очищения".

Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".

Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.