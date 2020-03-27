Пандемия коронавируса была предсказана человечеству еще в начале прошлого столетия

Одним из первых о грядущей «белой чуме» заговорил приближенный ко двору последнего русского царя Николая II крестьянин и целитель Григорий Распутин, передает Politeka со ссылкой на информацию в сети.

Вот как он описал это:

«Вы увидите Смерть скачущей на белой чуме. И древняя чума покажется пред белой чумой, как капля пред океаном. Горы трупов сложат на площадях, и миллионы людей унесет безликая смерть. Города с миллионами жителей не найдут достаточно рук, чтобы хоронить умерших, а многие деревни будут перечеркнуты одним крестом. Никакое лекарство не сможет остановить белую чуму, ибо она будет преддверием очищения».

Изучая это предсказание, исследователи утверждают, что слово «чума» – это иносказание, ведь в то время он не мог дать инфекции, которая поразит человечество, точный термин.

Ранее слова Распутина о «белой чуме» приписывали вирусу иммунодефицита человека, птичьему и свиному гриппу, лихорадке Эбола. Однако коронавирус по скорости своего распространения затмевает все ранее бушевавшие эпидемии, растет и смертность от этого заболевания.

Что-то похожее на эпидемию коронавируса предсказал и знаменитый французский астролог Мишель Нострадамус.

Как известно, коронавирус появился на рыбном рынке китайского города Ухань, а в предсказании французского астролога на 2020 год фигурирует именно рыба.

«Рыба, которая живет в воде и на земле, огромной волной будет выброшена на берег, Форма ее, странная, привлекательная и ужасная. Вскоре с моря к стенам города подойдут враги», – говорится в пророчестве.

Сейчас ученые активно взялись за изучение трудов астролога. Они предполагают, что поскольку предсказания Нострадамуса не заканчивается на 2020 году, то у человечества есть надежда спасение.

Если верить его пророчествам, оно может прийти ближе к 2024 году.

«О какая дороговизна! Но два великих благодетеля /добряка/ принесут помощь отовсюду, по земле и по морю», – писал он.

Напомним, расшифровано пророчество Нострадамуса об Украине, изменится все: «станет второй Мессопотамией».

Как сообщала Politeka, Ванга предупредила мир о коронавирусе много лет назад.

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