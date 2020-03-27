Дезинфицирующий спиртовой раствор способен деактивировать коронавирус



Как передает Politeka.net, об этом рассказала микробиолога и вирусолог Надежды Жолобак в интервью на Ukrlife.tv. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По ее словам, такой эффект возможен из-за того, что на поверхности вируса присутствует липидная оболочка и любое жиро растворяющие вещество будет его деактивировать.

Также она отметила, что вирус довольно чувствителен к интерферону.

"Его выделение в межклеточное пространство и его контакт с неинфицированными клетками приводит их в состояние устойчивости к инфицированию. Если мы наносим интерферон на слизистую, то клетки являются не чувствительными к действию вируса. Это один из способов предохранения от заболевания. Это защита на 3-4 часа", - заявила она.

Микробиолог подчеркнула, что коронавирус COVID-19 не проникает через кожу, а только через слизистые оболочки.

Цинкосодержащие витамины, по ее словам, также могут помочь в борьбе с коронавирусом.

"Препараты цинка сейчас достаточно популярны. Их пытаются активно вводить во многие протоколы. Наличие цинка обеспечивает регуляторную нормализацию внутриклеточных процессов", - пояснила микробиолог.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Ранее доктор Евгений Комаровский назвал продукты, которыми стоит запастись на период карантина.

По его словам в списке должны быть непортящиеся продукты, которые позволят вам не выходить из дома или не ходить по супермаркетах хотя бы 2-3 недели. Также, это могут быть долгоиграющие овощи и фрукты.

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