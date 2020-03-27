Дезинфицирующий спиртовой раствор способен деактивировать коронавирус
Как передает Politeka.net, об этом рассказала микробиолога и вирусолог Надежды Жолобак в интервью на Ukrlife.tv. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По ее словам, такой эффект возможен из-за того, что на поверхности вируса присутствует липидная оболочка и любое жиро растворяющие вещество будет его деактивировать.
Также она отметила, что вирус довольно чувствителен к интерферону.
"Его выделение в межклеточное пространство и его контакт с неинфицированными клетками приводит их в состояние устойчивости к инфицированию. Если мы наносим интерферон на слизистую, то клетки являются не чувствительными к действию вируса. Это один из способов предохранения от заболевания. Это защита на 3-4 часа", - заявила она.
Микробиолог подчеркнула, что коронавирус COVID-19 не проникает через кожу, а только через слизистые оболочки.
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Цинкосодержащие витамины, по ее словам, также могут помочь в борьбе с коронавирусом.
"Препараты цинка сейчас достаточно популярны. Их пытаются активно вводить во многие протоколы. Наличие цинка обеспечивает регуляторную нормализацию внутриклеточных процессов", - пояснила микробиолог.
Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.
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