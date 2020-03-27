В Верховной Раде серьезно взялись за защиту народных депутатов от коронавируса

Внеочередное заседание Верховной Рады может состоятся в субботу, 28 марта. При этом нардеп от «Слуги народа» Лада Булах рассказала, что народных избранников обеспечат средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками.

Кроме того, "слуга народа" указала, что еще не решен вопрос об использовании защитных очков.

"Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить", - сообщила Булах.

Также она показала фото "защиты", которую подготовили для нардепов, передает «Радио Свобода».

Отметим, ранее сообщалось, что в Украине медиков не обеспечили средствами защиты от коронавируса. Так, маски им советовали носить дольше положенного по правилам времени, иначе всем не хватит. А защитные костюмы медперсоналу украинских больниц приходится покупать за свои деньги.

Медики также сообщали, что кареты скорой помощи нечем дезинфицировать, не во что переодеваться врачам, которые привозят потенциально больных коронавирус.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

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