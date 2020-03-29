Внефракционный народный депутат Анна Скороход описала все трудности, с которыми столкнулась, чтобы добиться проведения теста на COVID-19

Как передает Politeka.net, в субботу, 28 марта, политик рассказала подробности в своем телеграм-канале. Перипетии с тестом длились два дня. Скороход открыто поделилась тем, за что ей стыдно до сих пор.

Началось все, по ее словам, с температуры 38 градусов, ломоты в теле, головной боли. Нардеп решила провериться, тем более, что в феврале она впервые стала мамой. Первым учреждением, в которое она обратилась, стала поликлиника. В инфекционном отделениии ее встретили в одноразовых масках и медицинских халатах. После осмотра врачи сказали, что это не коронавирус. На просьбу все же сделать тест ответили, что делают только, если 100% симптомы COVID-19.

На второй день к предыдущим симптомам у Скороход добавилось ухудшение обоняния, и она решила-таки добиться теста.

"Звоню в скорую (рассказываю симптомы и причины беспокойства), принимают вызов, говорят ожидать бригаду. Перезванивают - бригады не будет, это не компетенция неотложки. На вопрос, что делать - звоните лечащему врачу ( я у него ещё ни разу не была). Поликлиника уже не работала. Контакта семейного врача у меня не было. Звоню опять, объясняю всю ситуацию, что маленький ребёнок - не их компетенция. Пользуюсь, как все считают, заветной фразой - я народный депутат, говорят перезвонит главный на смене. Перезванивают... все тоже самое, потом 15 мин ругани и мне предлагают поехать в инфекционку в Белую Церковь, я говорю, они тесты ПЦР делают? , - нет, только экспресс, но это все, что мы можем", - поделилась нардеп.

В результате, посоветовавшись со знакомыми врачами, Скороход отправилась в Александровскую больницу, где "подействовала корочка", сделали экспресс-тесты на грипп и Covid 19 - результаты оказались отрицательные.

Но на этом нардеп не успокоилась и сделала ПЦР в частной клинике (так как в госбольнице решение о его проведении принимается каждое утро на совещании докторов и, соответственно, не все его получают).

"Итог: чтобы сдать тест, мне понадобилось: 2 дня, корочка нардепа (а как быть тем, кто ее не имеет? кстати, до сих пор стыдно за пользование) и 4100 грн за вызов Добробута, а что делать тем, у кого их нет? И вы со всех сторон рассказываете нам, что Украина готова к Коронавирусу?", - подытожила нардеп.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Стоит отметить, что по результатам ПЦР, у Скороход таки выявили коронавирус.

Как мы писали, об этом сообщил депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Напомним, в ноябре прошлого года Скороход была исключена из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

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Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".

Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.