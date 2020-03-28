У внефракционного депутата Верховной Рады Анны Скороход подтверждено заболевание Covid-19
Как передает Politeka.net, об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
"Подтверждён коронавирус у ещё одного народного депутата - Скороход (внефракционная). Желаю скорейшего выздоровления", - написал он.
Стоить отметить, что Скороход в ноябре 2019 года была исключена из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, также в феврале она родила первенца.
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Отметим, что из-за эпидемии в Украине погибли уже 8 человек, вылечились пятеро. В стране лабораторно подтверждено 311 случаев.
Напомним, что тесты на коронавирус сдали около тридцати депутатов фракции "Слуга народа" после того, как инфицирование подтвердили в двух народных депутатов Сергея Рудыка, Руслана Горбенко и Сергея Шахова.
Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.
Ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал, какие средства обязательно должны быть в аптечках украинцев в период коронавируса
«Это всего два препарата: либо парацетамол, либо ибупрофен. Парацетамол – это международное название, а торговые названия – тайленол, калпол, эфералган, панадол и так далее. Ибупрофен – это нурофен, бурфен и еще куча синонимов», – пояснил Комаровский.
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