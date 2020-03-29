28 марта коронавирус подтвердился у четырех жителей города Умань Черкасской области, в том числе у шестимесячного ребенка

Об этом сообщил мэр Умани Александр Цебрий у себя на страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

По словам Цебрия, зараженными являются иностранные студенты и их ребенок. Четверо больных сейчас находятся в местной инфекционной больнице. Мэр призвал горожан не паниковать.

"Мы имеем тревожные новости. Вчера (27 марта - прим. ред.) в нашу инфекционную больницу обратились шесть человек, у них были взяты анализы и сегодня у нас есть лабораторно подтвержденные четыре случая зараженных коронавирусом в городе Умань. Из них один ребенок шести месяцев. Наши врачи делают все необходимое в таких случаях. Наша инфекционная больница обеспечена всем необходимым... Я хочу призвать уманьчан в который раз не паниковать, но и быть социально ответственными, соблюдать карантинный режим", - заявил Цебрий.

Пост мэра активно комментируют. По словам некоторых местных жителей, подъезд дома, где живут зараженные, был дезинфицирован только после того, как соседи обзвонили все инстанции. Более того, соотечественники зараженных, которые живут в квартире рядом, свободно перемещаются по городу без масок.

"А ну випустіть відіо яка у нас інфекційна лікарня на даний час.Я ще її помню не дуже приглядному становищі..."

"Пане Олександре, чому ви ваше місто не закриваєте на карантин, щоб не було ні в'їзду, ні виїзду, лише екстрені випадки!?"

"Судячи з того, що це іноземні студенти, то швидше за все з педагогічного. А якщо так, то частіше всього ходили вони в центральне АТБ. Так що панікувати вже якось запізно"

"Пане Цибрій Ви повідомляєте що у випадку з іноземними студентами вжито всіх заходів. Ми жителі цього під'їзду, ніяких заходів вжито не було!!! Під'їзд обробили тільки після наших дзвінків!!! Нікого не допитували про їхні контакти, поряд з їх квартирою проживають хлопці їх співвідчизники, це зрозуміло що вони контактували. Хлопці ходять по вулиці , відвідують магазини, і більшість з них навіть без масок."

COVID-19 наступає! +4 офіційно підтверджених (одна дитина 6 місяців). Бережіть себе ! Дотримуйтесь карантину! Gepostet von Олександр Цебрій am Samstag, 28. März 2020

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Отметим, по состоянию на 10 часов 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев.

Напомним, что украинцев предупредили, чем опасен карантин из-за коронавируса: «Безработица и...».

Как сообщала Politeka, чем отличается коронавирус у детей, родителям дали важные советы: «Прежде всего, нужно…»

Также Politeka сообщала, что Киев закрывают на карантин: «будут работать только…».