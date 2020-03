Чтобы уберечь детей от заражения коронавирусом родители должны детально объяснить им все правила поведения

Центра контроля и предотвращения болезней (CDC Global) назвал важные рекомендации.

Прежде всего, нужно рассказать детям о необходимости регулярно мыть руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Если нет такой возможности, руки следует обработать дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%.

Также дети должны избегать контакта с людьми, которые кашляют и чихают.

Родители также должны каждый день дезинфицировать поверхности, к которым часто касаются в бытовых помещениях: столы, кресла с твердыми спинками, дверные ручки, выключатели, пульты, ручки, столы, туалеты, мойки и т.д.

Детские вещи и мягкие игрушки, которые подлежат стирке, стирать согласно инструкциям производителя. Если возможно, стирайте вещи при высоких температурных режимах и тщательно их сушите.

Если ребенок здоров, он может ходить без маски, если же он инфицирован - маска обязательна.

Ученые сообщают, что симптомы коронавируса у детей очень схожи со взрослыми, но течение болезни у них проходит легче.

Отмечается, что при заражении коронавирусом у детей могут появиться боль в груди при дыхании и одышка. Также может наблюдаться воспаление гортани, шейный лимфаденит, свистящие и сухие хрипы в легких.

18 марта The New England Journal of Medicine (NEJM) опубликовал статью, в которой говорилось о первом известном случае смерти ребенка от COVID-19. 10-месячный младенец умер через четыре недели после госпитализации.

Отметим, в Украине нет подтвержденных случаев коронавируса у детей. Однако 24 марта поступила информация о том, что в областной детской клинической больнице Черновицкой области за последние сутки госпитализировали 4 детей с подозрением на COVID-19.

