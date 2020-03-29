По состоянию на утро, 29 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине значительно выросло, из-за чего власть была вынуждена пойти на радикальные меры
Об этом сообщает Politeka.
Так, по состоянию на вечер, 28 марта, количество зараженных составляла 356 человек. Погибли 9 человек А уже сегодня эти цифры выросли до … украинцев. Погибли … человек.
В связи с ускорением распространения болезни, власти в Сумах с сегодняшнего дня запретили украинцам покидать место проживания без крайней необходимости: посещение работы, поход в аптеку или магазин, визит к врачу, поход к ветврачу с домашними животными, проведение ритуальных обрядов, посещение соотвествующих органов предоставления админуслуг, судебных заседаний, визиты в старикам и людям с инвалидностью для помощи им или их сопровождение. Детям до 14 лет покидать место проживания запрещено без сопровождения взрослых.
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В Киеве из-за эпидемии коронавируса ограничат работу стоматологических клиник. За помощью к специалисту можно будет попасть только в случае экстренной необходимости.
Заразилась болезнью и народный депутат, исключенный из фракции «Слуга народа» Анна Скороход. Парламентарий подтвердила диагноз и заявила, что потеряла обоняние.
Уточним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.
Напомним, Распутин предсказал, чем обернется коронавирус для человечества: "В преддверии очищения".
Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".
Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.