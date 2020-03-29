Доктор Евгений Комаровский дал советы и рекомендации что делать, если обнаружился коронавирус

Инструкцию известный украинский педиатр разместил на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

В первую очередь, если у человека поднялась температура, кашель или затрудненное дыхание, то нужно предупредить лечащего врача.

Больному не разрешается никакой работы, школы или посещение общественных мест. Если всё же нужно выйти, то следует избегать любого общественного транспорта и носить маску.

Заболевшему нужно постоянно контролировать его состояние, если стало хуже немедленно звонить врачу.

Также необходимо отдыхать и пить много жидкости.

Постоянно мыть руки с мылом не менее 20 секунд или обрабатывать антисептиками.

Если заболевший чихает и кашляет, то нужно прикрывать рот.

Исключить пользования общими предметами. У больного должна быть своя посуда полотенца, постельное бельё и другие предметы гигиены.

Кроме того, инфицированный должен находиться в отдельной комнате от других членов семьи, если же такой возможности нет, то надевать маску.

Очень важно после себя очищать поверхности к которым прикасался зараженный.

Ранее мы писали, в МОЗ украинцев предупредили, что в условиях эпидемии коронавируса важно не только избегать толпы, но и по возможности избегать лифта.

В частности, речь идет как о правилах личной гигиены, так и о советах не ездить в лифте или открывать дверные ручки в перчатках.

Напомним, Комаровский подался в Россию и нарвался на жесткий ответ.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, можно ли гулять украинцам во время эпидемии.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин.