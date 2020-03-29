Доктор Евгений Комаровский дал советы и рекомендации что делать, если обнаружился коронавирус

Инструкцию известный украинский педиатр разместил на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net.

В первую очередь, если у человека поднялась температура, кашель или затрудненное дыхание, то нужно предупредить лечащего врача.

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Больному не разрешается никакой работы, школы или посещение общественных мест.  Если всё же нужно выйти, то следует  избегать любого общественного транспорта и носить маску.

Заболевшему  нужно постоянно контролировать его состояние, если стало хуже немедленно звонить врачу.

Также необходимо отдыхать и пить много  жидкости.

Постоянно мыть  руки с мылом не менее 20 секунд или обрабатывать антисептиками.

Если заболевший чихает и кашляет, то нужно прикрывать рот.

Исключить пользования общими предметами. У больного  должна быть своя посуда полотенца, постельное бельё и другие предметы гигиены.

Кроме того, инфицированный должен находиться в отдельной комнате от других членов семьи, если же такой возможности нет, то  надевать маску.

коронавирус, люди

Очень важно после себя очищать поверхности к которым прикасался зараженный.

Ранее мы писали, в МОЗ украинцев предупредили, что в условиях эпидемии коронавируса важно не только избегать толпы, но и по возможности избегать лифта.

В частности, речь идет как о правилах личной гигиены, так и о советах не ездить в лифте или открывать дверные ручки в перчатках.

Напомним, Комаровский подался в Россию и нарвался на жесткий ответ.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, можно ли гулять украинцам во время эпидемии.

Также Politeka писала, что Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин.