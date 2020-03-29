Доктор Евгений Комаровский дал советы и рекомендации что делать, если обнаружился коронавирус
Инструкцию известный украинский педиатр разместил на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net.
В первую очередь, если у человека поднялась температура, кашель или затрудненное дыхание, то нужно предупредить лечащего врача.
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Больному не разрешается никакой работы, школы или посещение общественных мест. Если всё же нужно выйти, то следует избегать любого общественного транспорта и носить маску.
Заболевшему нужно постоянно контролировать его состояние, если стало хуже немедленно звонить врачу.
Также необходимо отдыхать и пить много жидкости.
Постоянно мыть руки с мылом не менее 20 секунд или обрабатывать антисептиками.
Если заболевший чихает и кашляет, то нужно прикрывать рот.
Исключить пользования общими предметами. У больного должна быть своя посуда полотенца, постельное бельё и другие предметы гигиены.
Кроме того, инфицированный должен находиться в отдельной комнате от других членов семьи, если же такой возможности нет, то надевать маску.
Очень важно после себя очищать поверхности к которым прикасался зараженный.
Ранее мы писали, в МОЗ украинцев предупредили, что в условиях эпидемии коронавируса важно не только избегать толпы, но и по возможности избегать лифта.
В частности, речь идет как о правилах личной гигиены, так и о советах не ездить в лифте или открывать дверные ручки в перчатках.
Напомним, Комаровский подался в Россию и нарвался на жесткий ответ.
Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал, можно ли гулять украинцам во время эпидемии.
Также Politeka писала, что Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин.