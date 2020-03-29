"А что будет с теми, у кого нет этих денег?"

Житель Одессы выложил кругленькую сумму, попав в больницу с коронавирусом

По словам Шахина Асадова, ему стало плохо 17 марта, с высокой температурой и общим ухудшением состояния его на "скорой" доставили в городскую инфекционную больницу, пишет "Радио Свобода". Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат и на следующий день мужчину отпустили домой. Позднее, уже будучи в родных стенах, ему не становилось лучше, температура постоянно повышалась, поэтому одессит сам направился в больницу и потребовал повторного теста. 25 марта он выяснил, что у него на самом деле положительный результат на COVID-19.

В первый раз в больнице ему снизили температуру и вкололи антибиотик. И только после того, как сам больной настоял на еще одном тесте, его поместили в больничный изолятор.

По словам Асадова, за первые два дня в больнице он потратил около 25 000 гривен. Пришлось также оплачивать халаты для медработников и лекарства.

"Это не я лично ходил их покупать. Мне просто написали это на бумаге и все. И я сейчас думаю, а что будет с теми, у кого нет этих денег?" - поделился зараженный коронавирусом.

Ранее мы сообщали, из-за COVID-19 умер бывший первый заместитель главы Киевской ОГА Олег Мищенко. Известно, что помимо этого, он страдал сахарным диабетом, поэтому организм не справился с двойной нагрузкой.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

По информации МОЗ Украины, по состоянию на 10 часов 29 марта, в нашей стране зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 9 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев.

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Как сообщала Politeka, вирусолог назвала препараты, которые могут противостоять болезни: "Деактивирует коронавирус".

Также Politeka писала, что "слуга" одним фото показала защиту нардепов от коронавируса: пока врачи сами покупают маски.