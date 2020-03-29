Житель Одессы выложил кругленькую сумму, попав в больницу с коронавирусом
По словам Шахина Асадова, ему стало плохо 17 марта, с высокой температурой и общим ухудшением состояния его на "скорой" доставили в городскую инфекционную больницу, пишет "Радио Свобода". Экспресс-тест на коронавирус показал отрицательный результат и на следующий день мужчину отпустили домой. Позднее, уже будучи в родных стенах, ему не становилось лучше, температура постоянно повышалась, поэтому одессит сам направился в больницу и потребовал повторного теста. 25 марта он выяснил, что у него на самом деле положительный результат на COVID-19.
В первый раз в больнице ему снизили температуру и вкололи антибиотик. И только после того, как сам больной настоял на еще одном тесте, его поместили в больничный изолятор.
По словам Асадова, за первые два дня в больнице он потратил около 25 000 гривен. Пришлось также оплачивать халаты для медработников и лекарства.
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