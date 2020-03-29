Известный украинский доктор Евгений Комаровский рассказал украинцам, какие продукты необходимо иметь вдома, пока в стране бушует коронавирус

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал на своем канале в Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

По его словам, если человек переносит болезнь легко и кислород в крови не падает, лучше не ложиться в стационар, поскольку мест на всех не хватит, а больницы в Украине не приспособлены к приему большого количества больных. Он отметил, что каждый украинец может помочь себе намного лучше, чем вся система здравоохранения, которой "сейчас не до вас".

По рекомендациям врача, на всякий случай, любой украинец должен пополнить телефон; запастись продуктами и лекарствами; а также обдумать, кто сможет присмотреть за имуществом в случае попадания в стационар.

Доктор Комаровский отметил, что человек, заболевший коронавирусом, не должен придерживаться постельного режима, ведь постоянное горизонтальное положение увеличивает риск усложнений.

"Вертитесь, крутитесь, занимайте положение полусидя, если тяжело дышать, попробуйте спать на животе, иногда это принципиально помогает", - рассказал популярный врач.

Ко всему прочему, он подчеркнул, что воздух также важен для лечения. Необходимо контролировать температуру в помещениях, которая должна оставаться в параметрах 18-22 градуса.

Что же касается приема пищи, то здесь врач не был категоричен. Он отметил, что можно и не есть если организм этого не желает. Но в любом случае, организму необходима легкоусвояемая еда, нужно больше углеводов, а также можно позволить себе сладкое.

Из продуктов, которые назвал Комаровский были: овсянка, манка, мед, сгущенное молоко, фруктовые пюре, консервированные фрукты, фрукты из компота, фрукты, ягоды, мороженное, шоколад, варенье. Также он отметил, что в случае болезни обязательно нужно много пить, особенно сладкие напитки

Напомним, доктор Комаровский рассказал, как повысить иммунитет: об этом должен знать каждый.

Как сообщала Politeka, Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем...".

Также Politeka писала, что Комаровский предупредил украинцев о последствиях эпидемии: "Спасать будет некому, если...".