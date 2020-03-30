Врачи обратились к украинцам с просьбой адекватно оценивать свое состояние при принятии решения об обращении в больницу
Коронавирус продолжает распространяться по Украине и уже захватил практически все области страны. В связи с этим все больше людей начали обращаться в больницы с симптомами заболевания. Однако, врачи просят украинцев ответственно отнестись к таким обращениям. Так, главный врач Александровской больницы Киева Людмила Антоненко попросила украинцев прекратить обращаться в инфекционное отделение с температурой 37 и без симптомов COVID-19. Она обратила внимание на то, что такие жалобы оттягивают на себя внимание врачей, которые в это время могли бы бороться за жизнь действительно тяжелых пациентов.
Другая сторона проблемы заключается в том, что некоторые люди предпочитают до последнего лечиться самостоятельно, тем самым запуская болезнь до критического состояния.
Антоненко рассказала, что всего в больнице сейчас находится 54 пациента с коронавирусом (из них у 38 диагноз подтвержден, четверо находятся в реанимации). Один пациент поступил в клинику уже в крайне тяжелом состоянии и сейчас проходит ЭКМО (процедуру купирования тяжелой дыхательной недостаточности). По словам Антоненко, врачам приходится буквально бороться за жизнь человека.
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Некоторые врачи вынуждены дежурить в больнице по две смены.
«Да, мы уже уставшие, но боевой дух присутствует! Мой врач анестезиолог ночью писал: "Я своих нестабильных тяжелых пациентов не бросаю, поэтому остаюсь на вторые сутки"! Вот какие у нас врачи! Мы победим COVID-19 и рассчитываем на поддержку, уважение и понимание каждого», - подытожила медик.
Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.
Напомним, коронавирусные запреты высмеяли меткими фотожабами: "Расходитесь".
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