Во многих странах введены ограничительные меры, чтобы прекратить распространение коронавируса
Власти запретили любые массовые мероприятия, в связи с чем в сети появились меткие фотожабы на эту тему, пишет Рoliteka.net.
Так, на известных картинах был прифотошоплен человек в маске, который просит расходиться людей на каких-либо массовых собраниях, либо где на картине изображено двое.
А вот на картине с одной Аленушкой человек в костюме просит оставаться на своем месте.
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"Расходитесь"
Напомним, в сети создали карикатуру президента России Владимира Путина, которого высмеяли за использование эпидемии коронавируса в своих целях.
На изображении предстал гарант, прикрывающий Россию новым «железным занавесом».
«Пишут, Россия полностью закрывает границы с 30 марта. Приостанавливается работа всех пропускных пунктов, в том числе на границе с Белоруссией. Указ подписал Мишустин», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что карикатурист Алеша Ступин изобразил Путина, который прикрывается зонтиком от "коронавирусного" дождя.
Пользователи положительно отреагировали на новый шедевр карикатуриста и назвали российского президента "вирусом из подворотни".
Известно, что Путин объявил эту неделю нерабочей. Художник Сергей Елкин нарисовал карикатуру, посвященную ситуации.
На картинке предстал Путин, который с трибуны говорит следующее:
"Рабочих с фабрик! Крестьян с земли! На каникулы", - объявляет нарисованный Путин, который напоминает российского революционера Владимира Ленина.
Напомним также, что Путин в больнице в Коммунарке надел на себя ярко-желтый защитный костюм и респиратор.
В результате в соцсети была спровоцирована волна шуток. В частности, художник Сергей Елкин опубликовал карикатуру.
Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.
Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.
Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.