Погода в Украине 31 марта неприятно удивит, большую часть страны накроют сильнейшие за последнее время морозы

Как сообщает Politeka, об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на западной Украине будет 3-7 градусов тепла днем. Дождей не будет, хотя небо затянет тучами. А вот ночью похолодает: ожидается от -3 до -6 ниже нуля.

Похожей погода будет и на севере страны. Столбик термометра днем покажет 3-5 тепла. А вот ночью стоит готовиться к -1-4 по Цельсию. Будет облачно.

Украинцам в центральных регионах тоже ждет похолодание: от 3 до 5 тепла. Ночью будет от 0 до -3 мороза.

А вот на юге страны будет потеплее: от 5 до 10 градусов выше нуля. Ночью также ожидается небольшой «плюс»: от 0 до 4 тепла.

Еще теплее будет на востоке страны. От 5 до 12 градусов по Цельсию. Ночью е синоптики прогнозируют от 2 до 4 выше нуля.

В Киеве и области синоптики прогнозируют облачность, которая будет сопровождаться 3-6 градусами выше нуля. Ночью же похолодает: столбик термометра покажет -1-4 мороза.

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