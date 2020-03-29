Мокрый снег и морозы снова нагрянут в Украину

Синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в начале новой недели

Об этом написала в фейсбук синоптик Наталия Диденко, сообщает Politeka.net.

«Сегодня в Украине едва не лето, хотя перевели часы, значит, действительно, лето. А уже завтра выпадет снег! Ведь к нам с понедельника придет существенное похолодание», – заявила синоптик.

Так, на Западе Украины ожидается существенное похолодание до 2-6 градусов выше нуля.

В северных областях, включая Винницкую область, температура воздуха опустится до +4 +10 градусов.

Отметим, что в большинстве центральных областей, на Востоке и Юге страны еще задержится теплая погода, в понедельник, 30 марта, она будет держаться в районе +12 +17 градусов.

Атмосферный фронт принесет дожди, на Западе и Севере с мокрым снегом. Остальным регионам страны повезет больше.

Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром.

В Киеве понедельник будет облачно, высокая влажность. Может сорваться небольшой снег. Температура воздуха 30-го марта снизится до +7+ 9 градусов по Цельсию.

Во вторник, 30 марта, в столицу уже подкрадется небольшой мороз ночью, а днем температура не поднимется выше +2 +4 градуса.

Синоптик отметила, что весеннее потепление возобновится с четверга на этой неделе.

"Погода решила некомфортной погодой солидаризироваться с нашим карантинным настроением. Но это не вечно, к счастью.", - пишет Наталья Диденко.

Напомним, что жителям южной части Украины стоит сегодня ночью готовится к 3-7 градусам. Хотя днем и было 14-18 тепла.

Жителям восточных регионов 29 марта повезло с солнечной погодой без осадков. Днем на улице было 13-17 тепла. Ночью же похолодает до 1-6 выше нуля.

А вот на западной Украине пройдут дожди. Несмотря на это, воздух прогреется до 15-17 градусов тепла. Ночью похолодает больше всего – от 2 тепла до 0 градусов.

Жителям Киева и области синоптики днем прогнозируют 15-17 тепла. Ночью похолодает: от 0 до 4 тепла.

Напомним, что "климат изменится до неузнаваемости": синоптики удивили прогнозом, "в Киеве начнет процветать...".

А еще Politeka писала, что зима ворвалась в Украину под конец марта: что происходит в Киеве и других городах, фото.

Также Politeka сообщала, что мощный антициклон обрушит на Украину морозы и снег, о весне можно забыть: точный прогноз.