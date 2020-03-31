Медицинские маски должны носить только инфицированные люди или медперсонал



Такое заявление сделал исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан.

По его словам, в ношении масок нет никаких преимуществ, а неправильное ношение масок может даже навредить человеку.

"На самом деле, есть некоторые свидетельства об обратном действии при неправильном использовании или неправильном ношении маски", - отметил он.





Эпидемиолог ВОЗ, доктор Мария Ван Керкхове добавила, что маски должны использовать в большинстве случаев только медицинский персонал.

"В обществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны, а также в качестве меры для предотвращения дальнейшего инфицирования от вас, если вы заболели", - заявила доктор.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.



Ранее мы сообщали, что в Украине просят ввести комендантский час во время эпидемии.

По словам автора петиции, большинство украинцев не соблюдают условия карантина и не придерживаются санитарных норм.





Отметим, что по состоянию на 10:00 31 марта в Украине лабораторно подтверждены 549 случаев болезни. Из них 13 летальных и 8 пациентов выздоровели.

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