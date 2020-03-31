Карантин в Украине вероятно будет продлен и после 24 апреля. В частности, Арсен Аваков считает, что украинцам придется сидеть дома как минимум два месяца

Об этом министр внутренних дел заявил, отвечая на вопрос о возможном продлении ограничительных мер (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Он напомнил о том, что ранее Кабмин принял решение о продлении карантина до 24 апреля. Однако, вполне вероятно, что и после этой даты украинцы продолжат сидеть дома.

Сейчас все зависит от развития эпидемической ситуации в стране.

«Сейчас у нас продлен (карантин – ред.) до 24 числа, но там посмотрим. Я думаю, что как минимум два месяца нам всем придется сидеть, как и во всей Европе, в карантинном состоянии», - сообщил Аваков.

Ранее о том, что Кабмин уже рассматривает возможность ослабления карантина в Украине заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, сейчас у украинцев нет "финансовой подушки", благодаря которой они смогут три месяца просто сидеть дома.

«Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать», — объяснил глава правительства.

Премьер также допустил, что окончательное решение об ослаблении карантина после пасхальных праздников будет зависеть от динамики распространения коронавируса на территории страны.

Напомним, ослабление карантина в Украине, появилось важное обращение: "Уже после праздников...".

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