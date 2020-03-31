Кабмин всерьез рассматривает возможность ослабления карантина в Украине
Подобное заявление в эфире украинского телеканала сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Politeka.net.
По его словам, сейчас у украинцев нет "финансовой подушки", благодаря которой они смогут три месяца просто сидеть дома.
«Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки, и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать», — объяснил глава правительства.
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Шмыгаль также отметил, что Украина — не такая уж и богатая страна, чтобы позволить себе «полгода не работать и смотреть телевизор на диване».
Премьер также допустил, что окончательное решение об ослаблении карантина после пасхальных праздников будет зависеть от динамики распространения коронавируса на территории страны.
"Действительно, из-за карантина мы много малого и среднего бизнеса вынуждены были остановить...", – резюмировал он в эфире телеканала.
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Также мы рассказывали, что в Украине насчитали сотни тысяч зараженных коронавирусом. Об этом заявил политолог Андрей Головачев.
В качестве примера он взял Верховную Раду.
«В ВР заболело уже 5 депутатов из 425. То есть 1.17%. ВР можно считать репрезентативной выборкой, потому всех 100% депутатов уже реально проверили на вирус. Это означает, что по всей стране, возможно, уже заболело 20млн (без детей)×0.017= 340 тыс. Ну, пусть 100 тысяч. Вопросы?», – пишет он.
В комментариях под публикацией Головачев предположил, что на сегодня смертность от коронавируса находится на уровне полтора процента.
Напомним, что делать, если у домашних появились симптомы коронавируса.
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