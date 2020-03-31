Случилось то, чего все долго ждали

В Киеве планируют ослабить карантин и разрешить работать парикмахерским и массажным салонам

КГГА решила ослабить карантинные меры в столице. При этом работники салонов и парикмахерских должны быть в масках и регулярно дезинфицировать помещения, а на 10 квадратных метров разрешено не больше одного человека. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.

СПА-салонам, косметологическим кабинетам и другим заведениям бытового обслуживания населения не разрешат работать. Подписал распоряжение КГГА от 25,03 начальник штаба последствий ЧС.

Ранее мы сообщали, что украинских школьников ждет важное нововведение, расслабляться на карантине не придется.

Об этом во вторник, 31 марта сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в Facebook.

Так, в понедельник, 6 апреля, для школьников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Он заключается в том, что в эфирах украинских телеканалов будут транслировать уроки по 11 предметам.

Сообщалось, что карантин в Украине вероятно будет продлен и после 24 апреля. В частности, Арсен Аваков считает, что украинцам придется сидеть дома как минимум два месяца.

Об этом министр внутренних дел заявил, отвечая на вопрос о возможном продлении ограничительных мер. Он напомнил о том, что ранее Кабмин принял решение о продлении карантина до 24 апреля. Однако, вполне вероятно, что и после этой даты украинцы продолжат сидеть дома.

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