В Киеве планируют ослабить карантин и разрешить работать парикмахерским и массажным салонам
КГГА решила ослабить карантинные меры в столице. При этом работники салонов и парикмахерских должны быть в масках и регулярно дезинфицировать помещения, а на 10 квадратных метров разрешено не больше одного человека. Об этом пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу КГГА.
СПА-салонам, косметологическим кабинетам и другим заведениям бытового обслуживания населения не разрешат работать. Подписал распоряжение КГГА от 25,03 начальник штаба последствий ЧС.
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Ранее мы сообщали, что украинских школьников ждет важное нововведение, расслабляться на карантине не придется.
Об этом во вторник, 31 марта сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении, которое было опубликовано в Facebook.
Так, в понедельник, 6 апреля, для школьников 5-11 классов стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Он заключается в том, что в эфирах украинских телеканалов будут транслировать уроки по 11 предметам.
Сообщалось, что карантин в Украине вероятно будет продлен и после 24 апреля. В частности, Арсен Аваков считает, что украинцам придется сидеть дома как минимум два месяца.
Об этом министр внутренних дел заявил, отвечая на вопрос о возможном продлении ограничительных мер. Он напомнил о том, что ранее Кабмин принял решение о продлении карантина до 24 апреля. Однако, вполне вероятно, что и после этой даты украинцы продолжат сидеть дома.
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