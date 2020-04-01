Силовики ожидают массового наплыва украинцев из других стран накануне пасхальных праздников
Об этом в эфире украинского телеканала заявил глава ГПСУ Сергей Дейнеко, передает Politeka.net.
По его словам, к пасхальным праздникам пограничники ожидают возвращения в Украину около 200 тысяч человек.
"Всеми направлениям, доступными для граждан Украины, уже вернулись из-за границы около 160 тысяч граждан. По информации МИД Украины, на данный момент около 17 тысяч украинцев заявили о том, что намерены вернуться на территорию Украины. Конечно, это не все граждане. Мы ожидаем, что накануне Пасхи может вернуться около 200 тысяч наших граждан", - подчеркнул Дейнеко.
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Глава силового ведомства также напомнил, что очереди 27 марта на вход в Украину во время так называемого "штурма границы" образовывались со стороны Польши из-за огромного количество людей. Обычно там оформляют 4 тысячи человек в день, но в тот момент было 22 тысячи граждан.
Подытоживая, он также успокоил украинцев тем, что у ГПСУ есть база данных о гражданах, которые пересекают границы как на въезд, так и на выезд из Украины без исключения. Это касается и тех лиц, которые по приезду в страну отправляются в самоизоляцию.
Ранее мы рассказывали о безумии, которое происходило на украинской границе. Как известно, 27 марта тысячи украинцев пытались попасть домой через украинско-польскую границу.
По словам очевидцев, большинство людей в толпе без масок и каких-либо средств защиты. Качественную проверку на предмет температуры и прочих симптомов коронавируса провести каждому практически невозможно.
Также в полночь 28 марта были официально закрыты границы. Но украинцев успокоили и заверили, что они могут вернутся домой пешком через пункты пропуска, где это будет разрешено.
А все граждане Украины, которые вернулись домой в течение последней недели, обязаны соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней
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