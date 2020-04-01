Такая же участь постигла и водохранилища поменьше

Аномально теплая зима, отсутствие дождей и снега привели к тому, что один из крупнейших искусственных водоемов оккупированного Крыма обмелел

Фото того, во что превратилось водохранилище, опубликовала в своем микроблоге в Twitter пользователь под ником RoksolanaToday&Крым25%.

На снимке видно, что некогда полноводный водоем мелеет катастрофическими темпами.

«Руки мыть нечем», – говорится в подписи.

«Аянское (водохранилище – прим. ред) маленькое, Партизанское наполовину пустое - если дождей не будет тогда .опа. Молча и в самоизоляции», – добавляет автор в комментарии, поясняя, что ситуация с водой на украденном россиянами полуострове близка к критической.

«Страшно. Страшно за людей. Шо ж будет к июлю? А к сентябрю?», «Если к***пы уйдут, воды хватит всем. Кстати, они ещё не заплатили за ЧФ РФ в украинском Севастополе», «Всё хорошо, вижу камни просматриваются», «Не с неба, но тоже хорошо зайдут», – пишут под публикацией.

Симферопольское водохранилище было создано в 1954 году и предназначено для водоснабжения, орошения и нужд ГРЭС.

Оно обеспечивает водой Симферополь и некоторые населённые пункты района. Питается из реки Салгир. Максимальная ширина водохранилища 1500 метров, площадь зеркала 317 га, средняя глубина 11 метров, а максимальная глубина доходит до 32 метров. В водохранилище впадает несколько балок и оврагов, которые в результате заполнения водой превратились в заливы. Вокруг водохранилища расположена охранная зона, в которой запрещены все виды хозяйственной деятельности.

Обмеление водохранилище стало одной из причин того, что в феврале 2020 года оккупационные власти ограничили подачу холодной воды в квартиры людей, а горячую начали подавать только в выходные.

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оказался в центре громкого скандала, как только вступил в должность, из-за слов о возобновлении подачи воды в Крым. Слова новоизбранного премьера сочли за намерение прямой помощью России, переход президентской политсилы на идеологию «русского мира» и даже ранним подарком Путину ко дню рождения.

Напомним, легендарное озеро Свитязь исчезает на глазах.

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