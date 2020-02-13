Это произойдет только при одном условии

Разговоры о возможном возобновлении подачи воды в оккупированный Крым не утихают в украинском медиапространстве уже не первые сутки

Заявление главы фракции «Слуги народа» в парламенте Давида Арахамии о том, что Украина могла бы прекратить водную блокаду Крыма в обмен на вывод российских войск с Донбасса, произвело эффект разорвавшейся бомбы. И хотя через некоторое время нардеп оправдался за свои слова, пересуды не утихают.

Высказала по этому поводу свое мнение и депутат патрии «Слуга народа» Лиза Богуцкая, передает Politeka.

По ее словам, разговоры и даже шутки о подаче воды в Крым равносильны для нее шуткам об умирающей маме.

«Ты хочешь ей всеми силами помочь, а кто-то рядом говорит: "Да ладно тебе сокрушаться, пожила старушка- пора и честь знать"...», – пишет она в Фейсбуке.

И тут же парламентарий ответила всем на вопрос, когда же на полуострове появится вода.

«Выбросьте шальные мысли из головы. Вода в Крым зайдет после деоккупации», – подчеркнула депутат.

Ранее мы писали о том, что эксперт Игорь Тышкевич буквально на пальцах объяснил, чем опасно возобновление подачи воды на полуостров, украденный Россией.

«Вода в Северо-Крымском канале никакого отношения к украинцам в Крыму не имеет. Население использовало максимум 10% воді из него. Она станет ресурсом для предприятий, отобранных Россией у Украины, а значит, будет служить экономической поддержкой оккупантов, поскольку пойдет на заводы, где выпускают военную технику и материалы для военного производства», – рассказал он.

Напомним, Чаплыга рассказал, что будет с Украиной через пять лет.

Как сообщала Politeka, Безруков воспел "подвиги" Путина в Крыму: "Опережает всех"

Также Politeka писала, оккупанты предупредили об экокатастрофе в Крыму и призвали людей молиться