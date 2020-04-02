Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой признался, что уже договорился с Владимиром Зеленским о его возвращении в творческий коллектив по истечению президентского срока

Об этом артист рассказал в онлайн-интервью «Украинской правде». По словам Кошевого, который сейчас является одним из художественных руководителей «Квартала», они с Зеленским обсуждали возможность его возвращения на сцену и Кошевой согласился «принять» президента обратно.

По словам артиста, после победы Зеленского на президентских выборах и, как результат, его ухода из «Квартала», ему было тяжело взять на себя оставленные коллегой обязанности.

«Он придет на должность, которую занимал до президентства – художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность. Когда ты 15 лет в коллективе и просто находишься под чьим руководством, а потом это все падает тебе на голову...Все так быстро произошло. Очень интересное время...», - вспоминает Кошевой.

Он подчеркивает, что их коллектив многое потерял с уходом Зеленского и теперь многие артисты в растерянности.

«Вова выполнял несколько обязанностей: он был и худрук, и менеджер. Эти должности, которые он занимал в одном лице, это удавалось только ему. А теперь оно разошлось по другим людям. И теперь мы не можем понять, как он это делал», - пояснил актер.

Он добавил, что президентство Зеленского не повлияло на их личные отношения: Кошевой до сих пор остается его лучшим другом, просто они «стали реже общаться», а ответа от главы государства иногда приходится ждать несколько дней.

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