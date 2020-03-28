Дочь известного украинского юмориста Евгения Кошевого, звезды "Квартала 95" показала, как развлекается на карантине
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, Варя Кошевая позирует на камеру в макияже и элегантной прической. На следующих снимках лицо 12-летней девушки смазывается. Само развлечение она никак не подписала.
«Вау, какая взрослая», «Вау, невероятная», «Красотка», «ого, такая взрослая уже», «супер!», «Почему вы все такие красивые рождаетесь», «Ты очень красивая», - пишут пользователи.
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До этого мы писали, что дочь известного украинского юмориста Евгения Кошевого, звезды "Квартала 95", вышла на улицу во время карантина и сразила своим модным луком.
Варвара в этот раз сфотографировалась на автомобильной парковке.
Варя Кошевая позировала в длинном темном пальто в белый горошек, с сумочкой в руке, а ее образ дополняли большие серьги-кольца. Девочка якобы поправляла волосы на фото, из-за чего образ в объективе камеры получился загадочным и ярким одновременно.
Также в сториз Кошевая рассказала, что сидит дома из-за карантина и практически никуда не выходит. А учителя задали много домашнего задания, поэтому она решила вечером его сделать в прямом эфире вместе с друзьями из класса.
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