Комики, юмористы и актеры студии "Квартал 95" Юрий Ткач и Евгений Кошевой предстали в необычном виде

Артисты позировала на сцене, выставив свои немаленькие животы, сообщает Politeka.net. Соответствующий снимок был размещен на официальной странице студии в Инстаграм.

На фото Ткач и Кошевой предстали перед зрителями в ярких рубашках, которые завязаны под грудью. Также на обоих - одинаковые черные брюки.

На фото выделялись большие животы актеров, которые они специально и выставили.

"Когда надел вещи, которые носил до карантина", - написано на фото.

В посте обратились к подписчикам со словами: "Не забывайте время от времени примерить джинсы ... пижамы коварные! 😂".

За час пост собрал более 7000 лайков и много комментариев.

"Класно!!👏", "Да квартал без Зеленского уже не тот, изжил себя. Номера не смешные", "Женя такой молодой и талантливый ему это пузо совсем не надо..лучше быть молодым и стройным", "Сбежались, после частой стирки.😂", "Выступления команды Д Монатика были значительно лучше подготовлены и выполнения сильнее и искреннее", "Смотрела, но как то было грустно. У актеров не горели глаза,потому что не было зрителей", "Вот видно что нормальные мужчины, ухоженные ... не те все гламурные павлины", "Вы крутые.. Супер", "95-й вообще деградирует!", "Кошевому нужно похудеть , ему пузо не к лицу", "Надпись смешная😂

а вот ситуация страшная🤭", "Телепузики😉", "😆😆😆😆😆100%", - написали пользователи сети.

Напомним, Юрий Ткач опубликовал фото с дочерью, с которой вышел на прогулку. Звездный отец держит свою малышку на руках и с грустью смотрит на камеру.

Лиза тоже расстроена, создается впечатление, что она вот-вот заплачет.

"Только батя поймет, пожалеет и пригреет... )))", - написано в посте.

Напомним, что Кошевой и Ткач из «Квартала 95» выпятили свою гордость на глазах у Могилевской

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