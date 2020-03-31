Украинский комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", нарвался на жесткую критику после шутки о карантине из-за коронавируса

Как передает Politeka.net, на страничке "Квартала" в соцсети Фейсбук опубликовано свежее фото с Кошевым, на котором он и его коллега Юрий Ткач, якобы примерили одежду, ставшую маленькой за время карантина.

"Не забувайте час від часу приміряти джинси... піжами підступні!😂", - подписано фото.

Судя по гневным комментариям, пользователям подобная шутка "не зашла". Украинцы возмутились тем, что их финансовое положение из-за карантина может пошатнуться настолько, что покупка новой одежды им не светит.

"Мне тоже не очень смешно , сидиш , короче как на короновирусе "

"Ті хто вивезли всі маски і засоби захисту, нових шмоток накуплять, а нам, можливо, вже й старий одяг не знадобиться"

"Не смешно как то...."

Ранее мы сообщали, Кошевой попал в немилость после социального видео, созданного совместно с МОЗ Украины, - о важности соблюдения карантинного режима.

"Тщательно мой и дезинфицируй руки... Оставайся дома и дари родным праздник", - обратился с экранов Кошевой.

Пользователи неоднозначно отнеслись к данному видео. Кроме благодарности, некоторые возмутились, что их "учат жизни": "Докатились кругом учат как руки мыть неужели все деградировали ?! И лишь они знают как это правильно делать"; "Не все с таким баблом как вы. Мы не с шоу бизнеса а из простого народа"; "Дурні ми знаємо це все без вас людям скоро жерти нема за що буде шоумени".

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" обратился к украинцам на карантине: "Чихнул в супермаркете - скрутили и..."

Также Politeka писала, что Кошевой рассказал, что пришлось пережить из-за коронавируса: "Никому такого не пожелаю"