Украинцы бурно отреагировали на новость об обращении врача-инфекциониста к Илону Маску

Украинский врач-инфекционист, эксперт по медреформе Вадим Аристов призвал американского изобретателя Илона Маска не помогать Ульяне Супрун и не обсуждать с ней предоставление аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а обратиться непосредственно к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Также он напомним о преступлениях Супрун.

"У нас действительно есть только 7% из необходимых ИВЛ. Но, пожалуйста, обсудите вашу помощь с президентом Зеленским напрямую, так как госпожа Супрун ответственна за эту катастрофу", – написал он, оставив жесткий ответ для Маска.

Украинцы неоднозначно отреагировали на эту новость в сети, многие были в ступоре и упрекнули врача-инфекциониста за такие заявления, отметив, что когда стране нужна помощь неважно, кто ее предоставляет.

"В такие моменты должно быть всеравно кто и что сделал. Помощь получить для людей должно быть от кого угодно", "На предложение помощи обычно нормальные люди реагируют адекватно ситуации. Иногда лучше жевать, чем говорить", "Только идиот в такое время может тянуть одеяло на себя", "Это называется - На зло врагам, козу продам, чтоб дети молока не пили", "Пора им обратно в квартал".

Были и те, кто заподозрил очередного "слугу народа" в том, что он желает воспользоваться помощью Илона Маска для поднятия рейтингов президента Украины Владимира Зеленского.

"Дожились. Уже Маска просят помочь с рейтингами Зе. Но зелень везде пытается свой пятак всунуть", "Потом Зеля скажет, что это он Маска укатал".



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