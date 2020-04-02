Прохання екс в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, яка звернулася за допомогою для української медицини до підприємця Ілона Маска, виявилося дуже показовим. Про це написав у своєму Телеграм-каналі співзасновник Українського інституту майбутнього, політолог Юрій Романенко

Показова розмова вийшла в Твіттері Маска. Ілон сказав, що зробив апарати штучного дихання і може їх роздавати безкоштовно. Тут же прийшла Уляна Супрун і почала в коментах писати, що в Україні катастрофа "дайте допомогу".

А слідом за нею прийшов якийсь Вадим і попросив Маска спілкуватися безпосередньо з Зеленським, а не Супрун, яка є причиною цієї катастрофи. Як говориться, навіть під час біди ми не упустимо приводу для срача. Хоча Вадим, безперечно, правий.

Нагадаємо, колишня в.о. голови МОЗ Уляна Супрун звернулася до винахідника Ілона Маска, попросивши його допомогти забезпечити Україну апаратами для штучної вентиляції легенів.

"Їх можуть доставити в лікарні у всьому світі в межах регіонів доставки Tesla. Пристрої та доставка - безкоштовні", - заявив він.

Супрун відповіла в коментарях: "Мене звуть Уляна Супрун і я колишній міністр охорони здоров'я України. Україні дуже потрібні апарати для штучної вентиляції легенів. У нас в відділеннях інтенсивної терапії їх лише 3500, а наше населення - 37 мільйонів. Будь ласка, допоможіть нам!".

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