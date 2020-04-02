Прохання екс в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, яка звернулася за допомогою для української медицини до підприємця Ілона Маска, виявилося дуже показовим. Про це написав у своєму Телеграм-каналі співзасновник Українського інституту майбутнього, політолог Юрій Романенко
Показова розмова вийшла в Твіттері Маска. Ілон сказав, що зробив апарати штучного дихання і може їх роздавати безкоштовно. Тут же прийшла Уляна Супрун і почала в коментах писати, що в Україні катастрофа "дайте допомогу".
А слідом за нею прийшов якийсь Вадим і попросив Маска спілкуватися безпосередньо з Зеленським, а не Супрун, яка є причиною цієї катастрофи. Як говориться, навіть під час біди ми не упустимо приводу для срача. Хоча Вадим, безперечно, правий.
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Нагадаємо, колишня в.о. голови МОЗ Уляна Супрун звернулася до винахідника Ілона Маска, попросивши його допомогти забезпечити Україну апаратами для штучної вентиляції легенів.
"Їх можуть доставити в лікарні у всьому світі в межах регіонів доставки Tesla. Пристрої та доставка - безкоштовні", - заявив він.
Супрун відповіла в коментарях: "Мене звуть Уляна Супрун і я колишній міністр охорони здоров'я України. Україні дуже потрібні апарати для штучної вентиляції легенів. У нас в відділеннях інтенсивної терапії їх лише 3500, а наше населення - 37 мільйонів. Будь ласка, допоможіть нам!".
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