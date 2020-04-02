Украинцы бурно отреагировали на новость о будущем возвращении Владимира Зеленского в «Квартал 95»

Бывший коллега украинского президента по сцене Евгений Кошевой признался, что они с Зеленским уже обсуждали возможность его возвращения в «Квартал». При этом Кошевой заявил, что готов «принять» президента обратно на ту же должность, которую он занимал. Таким образом, Зеленский снова станет художественным руководителем и менеджером.

Кошевой также уточнил, что сейчас должности Зеленского пришлось разделить сразу между несколькими кварталовцами, так как один человек их совмещать не может.

Украинцы в соцсетях тут же принялись обсуждать новость о возвращении Зеленского на сцену по истечении его президентского срока. Многие считают, что это будет к лучшему.

«Скорее бы! Я первый буду рад этому! Там он на своем месте!», «Готова сидеть дома и молиться лишь бы он перестал быть президентом», «Та шо вы пристали к Зеленскому, проблема не в нем , а в отсутствии понимания народа кого они выбирают», «Интересно, когда Вова уйдет, будет делать пародии и ржать с порноактрисы полшестого президента Украины?», «Вперед! Торопись Вова, пока они не передумали!», «Пора, давно пора Владимиру Александровичу "на удаленку", подальше от президентского кресла!», «Беги, Вовка, беги!», «В Квартале его ждет то же, что на посту президента, полный провал», «Каждый должен заниматься тем что у него лучше получается. Артист он прекрасный но не президент», «Жека, та хоть сейчас возьми, мы только за», - пишут люди.

Напомним, Кошевой сообщил о невосполнимой потере в Квартале 95.

Как сообщала Politeka, Зеленский пригрозил украинцам прямо на камеру, появилось полное видео.

Также Politeka писала, что Зеленский не сдержался и похвастался пенсией, названа сумма.