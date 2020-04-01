Президент Владимир Зеленский срочно обратился к украинцам и пригрозил, что шашлыки и отдых на природе могут «выйти боком»

Как сообщает Politeka, соответствующие кадры были опубликованы в Facebook.

«Дорогие граждане, продолжает сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома. Я в который раз прошу вас повзрослеть. Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что радиация невидима. Коронавирус тоже невидимый, больше того, мы никого не собираем, а наоборот умоляем вас оставаться дома», - отметил он.

Дорогі українці! До Києва прибув черговий вантаж із Китаю – це кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-тестів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою до України вже прибули 100 тисяч ПЛР-тестів. Підкреслю, цей і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються та відправляються до кожного регіону України. Також сьогодні відбулося засідання уряду, на якому ухвалено декілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату в розмірі 500 гривень людям, старшим 80 років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше. Крім того, хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці 1 тисячі гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5 тисяч, а також певним вразливим категоріям населення. Важливою є й запланована на 1 травня 2020 року індексація пенсій. Усі ці ініціативи потребують ухвалення змін до Державного бюджету України. Переконаний, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни та не заберуть у людей таку важливу підтримку. Зберігаймо спокій та холодну голову. Залишаймося вдома! Пляжі ніхто не вкраде й пісок вагонами не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки – почекають. Ми – українці. Ми вистоїмо. І обов’язково відзначимо нашу спільну перемогу на площах, у парках, на пікніках і пляжах. Але цієї перемоги треба дочекатися. Gepostet von Володимир Зеленський am Mittwoch, 1. April 2020

Зеленский также рассказал, что «пляжи никто не украдет и песок вагонами никто не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки подождут, а шашлыки, извините, могут вылезти боком. Осознайте все это».

По его словам, украинцев, которые уклоняются от обсервации, ждет серьезная ответственность.

«…государство не позволит вам быть эгоистами. Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровья миллионов граждан. Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями», - уточнил он.

Напомним, пассажиры устроили бунт в Борисполе, пришлось привлечь Нацгвардию: "выламывали двери и...", появились кадры с места.

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