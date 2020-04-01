Президент Владимир Зеленский срочно обратился к украинцам и пригрозил, что шашлыки и отдых на природе могут «выйти боком»
Как сообщает Politeka, соответствующие кадры были опубликованы в Facebook.
«Дорогие граждане, продолжает сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома. Я в который раз прошу вас повзрослеть. Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что радиация невидима. Коронавирус тоже невидимый, больше того, мы никого не собираем, а наоборот умоляем вас оставаться дома», - отметил он.
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Зеленский также рассказал, что «пляжи никто не украдет и песок вагонами никто не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки подождут, а шашлыки, извините, могут вылезти боком. Осознайте все это».
По его словам, украинцев, которые уклоняются от обсервации, ждет серьезная ответственность.
«…государство не позволит вам быть эгоистами. Если кто-то не понимает, что создает потенциальный риск для окружающих, если кому-то безразлично, то именно государство будет защищать здоровья миллионов граждан. Не уговорами и рекомендациями, а жесткими действиями», - уточнил он.
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