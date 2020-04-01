Кабмин 1 апреля принял несколько важных решений, касающихся материальной помощи украинцам на время карантина
Как передает Politeka.net, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в соцсети Фейсбук (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).
По словам Зеленского, правительство поддержало инициативу о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше 80 лет.
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Кроме того, президент напомнил о предыдущем решении о выплате в этом месяце 1000 гривен тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5000, а также определенным уязвимым категориям населения.
"Понимаем, что это не идеал, но людям станет немного легче, - подчеркнул глава государства. - Важным является запланированная на 1 мая 2020 индексация пенсий. Все эти инициативы требуют принятия изменений в госбюджет. Я уверен, что народные депутаты в ближайшее время проголосуют за эти изменения и не отберут у людей такую важную поддержку".
Ранее мы сообщали, "вовиной тысячей" (а именно так в стране окрестили вышеупомянутую надбавку) заинтересовались мошенники. Злоумышленники придумали новый способ обворовывания банковских карточек. Об этом предупредили в правоохранительных органах.
По информации полиции, сначала человек получает SMS-сообщение якобы от Национального банка Украины. В тексте говорится: «Вам было начислено единовременное пособие в чрезвычайной ситуации в размере 1000 гривен». Также там указаны номера телефонов «для справок».
Граждане поначалу ждут обещанную тысячу, а когда она не приходит, начинают звонить по указанным в SMS телефонным номерам. Трубку берут мошенники, которые в ходе разговора выведывают всю необходимую информацию по карте, а затем обнуляют счет доверчивого пенсионера.
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