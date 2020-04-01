Кабмин 1 апреля принял несколько важных решений, касающихся материальной помощи украинцам на время карантина

Как передает Politeka.net, об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении, опубликованном в соцсети Фейсбук (чтобы посмотреть, проскролльте вниз).

По словам Зеленского, правительство поддержало инициативу о ежемесячной доплате в размере 500 гривен людям старше 80 лет.

Кроме того, президент напомнил о предыдущем решении о выплате в этом месяце 1000 гривен тем гражданам, которые имеют пенсию меньше 5000, а также определенным уязвимым категориям населения.

"Понимаем, что это не идеал, но людям станет немного легче, - подчеркнул глава государства. - Важным является запланированная на 1 мая 2020 индексация пенсий. Все эти инициативы требуют принятия изменений в госбюджет. Я уверен, что народные депутаты в ближайшее время проголосуют за эти изменения и не отберут у людей такую важную поддержку".

Ранее мы сообщали, "вовиной тысячей" (а именно так в стране окрестили вышеупомянутую надбавку) заинтересовались мошенники. Злоумышленники придумали новый способ обворовывания банковских карточек. Об этом предупредили в правоохранительных органах.

По информации полиции, сначала человек получает SMS-сообщение якобы от Национального банка Украины. В тексте говорится: «Вам было начислено единовременное пособие в чрезвычайной ситуации в размере 1000 гривен». Также там указаны номера телефонов «для справок».

Граждане поначалу ждут обещанную тысячу, а когда она не приходит, начинают звонить по указанным в SMS телефонным номерам. Трубку берут мошенники, которые в ходе разговора выведывают всю необходимую информацию по карте, а затем обнуляют счет доверчивого пенсионера.

Дорогі українці! До Києва прибув черговий вантаж із Китаю – це кілька десятків тисяч респіраторів, стільки ж костюмів захисту, 300 тисяч експрес-тестів, а також 40 тисяч пар захисних окулярів. Крім цього, окремою доставкою до України вже прибули 100 тисяч ПЛР-тестів. Підкреслю, цей і всі попередні вантажі рівномірно розподіляються та відправляються до кожного регіону України. Також сьогодні відбулося засідання уряду, на якому ухвалено декілька важливих рішень. Дякую за підтримку ініціативи про щомісячну доплату в розмірі 500 гривень людям, старшим 80 років. Розуміємо, що це не ідеал, але людям стане хоч трішечки легше. Крім того, хочу відзначити рішення про виплату в цьому місяці 1 тисячі гривень тим громадянам, які мають пенсію менше 5 тисяч, а також певним вразливим категоріям населення. Важливою є й запланована на 1 травня 2020 року індексація пенсій. Усі ці ініціативи потребують ухвалення змін до Державного бюджету України. Переконаний, що народні депутати найближчими днями проголосують за ці зміни та не заберуть у людей таку важливу підтримку. Зберігаймо спокій та холодну голову. Залишаймося вдома! Пляжі ніхто не вкраде й пісок вагонами не вивезе. Парки нікуди не зникнуть. Прогулянки – почекають. Ми – українці. Ми вистоїмо. І обов’язково відзначимо нашу спільну перемогу на площах, у парках, на пікніках і пляжах. Але цієї перемоги треба дочекатися. Gepostet von Володимир Зеленський am Mittwoch, 1. April 2020

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