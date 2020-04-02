Украинцы резко высказались о новом появлении Елены Зеленской после слухов о том, что президент вывез ее и детей в Швецию
В последние недели первая леди Украины практически перестала появляться на публичных мероприятиях, заставив украинцев волноваться. Вскоре пошли слухи о том, что жена президента с детьми якобы покинула страну, а позже появились сообщения, что Зеленский вывез их в Швецию.
На фоне этих слухов 1 апреля Зеленская поделилась в своих соцсетях новым снимком, сделанным в украинской школе, и рассказала о проекте по запуску онлайн-обучения. На фото первая леди позирует в простой белой блузке и стильных бордовых брюках на фоне школьной доски в компании учительницы.
Украинцы бурно отреагировали на фото-доказательство того, что Зеленская все же не покидала страну. При этом мнения по поводу первой леди разделились.
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«Елена, какая же Вы умничка! Гениально!», «Леночка, оооочень рады возвращению из Швейцарии, теперь нужно что-то решать с этим долбаным ВНО», «Надо было делать фото с сегодняшней газетой в руках. Никто не поверит», «Вы по заграницам и учителей возите, чтобы пофоткаться? Или так, на всякий случай, наделали вперед. Хорошо вы пиаритесь со своим мужем!», «Как вам сейчас в Швеции? Погодка хорошая? Воздух чистый?», «Вы только одну фотографию перед отъездом сделали? Или ждать и другие?», «А это безопасное расстояние и без масок? ... и какая эпидситуация в Швеции?», «Почему без маски? Тебе из Швеции виднее», «Молодец наша первая Леди!», - пишут люди.
Напомним, новое фото Елены Зеленской после исчезновения все объясняет.
Как сообщала Politeka, Зеленская исчезла в разгар эпидемии, украинцы потребовали объяснений: "у нас тоже есть дети".
Также Politeka писала, что в сети забили тревогу из-за исчезновения Елены Зеленской.