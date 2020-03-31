В сети появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский вывез жену и детей со страны

Об этом на своей странице в Фейсбук написал блогер Миха Чаплыга. Он сообщил, что по некоторой информации президент мог вывезти свою семью в Швецию.





Новость об этом вызвала бурную реакцию среди украинцев.

Большинство отметило, что такое заявление является не более чем слухами.



"Люди, ну сколько можно сплетни разносить. Какое ваше дело. Следите за своими семьями.","Был бы сейчас Порошенко и он бы свою вывез, а может и вывез, так что не огорчайтесь", "Что за глупости!!! А еще глупее тот, кто ведется на сплетни.", - писали украинцы.

Но были и те, которые посчитали это правдой.

"Да пусть и он туда валит! Все равно толку от них нет!", "Он тоже человек и беспокоится о своей семье. Вывозите своих. Кто кому не даёт? Безвиз действует для каждого нашего гражданина.", "Каждый человек, который любит свою семью, стремится уберечь ее. Каждый хранит как может. И Зеленский не исключение, он такой же человек как мы все", "Классно, люди умирают пачками, а за свою семью боится, пусть побудут с нами на карантине у нас тоже есть дети", - писали в сети.





Напомним, что с 27 марта государственная граница закрыта.

В МИД Украины позже уточнили, что после 27 марта возможность попасть в Украину на частном авто сохранится в пунктах пропуска, которые предоставляют такую ​​возможность.

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