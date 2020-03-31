В сети появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский вывез жену и детей со страны
Об этом на своей странице в Фейсбук написал блогер Миха Чаплыга. Он сообщил, что по некоторой информации президент мог вывезти свою семью в Швецию.
Новость об этом вызвала бурную реакцию среди украинцев.
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Большинство отметило, что такое заявление является не более чем слухами.
"Люди, ну сколько можно сплетни разносить. Какое ваше дело. Следите за своими семьями.","Был бы сейчас Порошенко и он бы свою вывез, а может и вывез, так что не огорчайтесь", "Что за глупости!!! А еще глупее тот, кто ведется на сплетни.", - писали украинцы.
Но были и те, которые посчитали это правдой.
"Да пусть и он туда валит! Все равно толку от них нет!", "Он тоже человек и беспокоится о своей семье. Вывозите своих. Кто кому не даёт? Безвиз действует для каждого нашего гражданина.", "Каждый человек, который любит свою семью, стремится уберечь ее. Каждый хранит как может. И Зеленский не исключение, он такой же человек как мы все", "Классно, люди умирают пачками, а за свою семью боится, пусть побудут с нами на карантине у нас тоже есть дети", - писали в сети.
Напомним, что с 27 марта государственная граница закрыта.
В МИД Украины позже уточнили, что после 27 марта возможность попасть в Украину на частном авто сохранится в пунктах пропуска, которые предоставляют такую возможность.
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