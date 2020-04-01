Первая леди Елена Зеленская, которую соотечественники уж было "потеряли" с начала карантина, не только объявилась, но и приняла участие в подготовке проекта "Всеукраинская школа онлайн"

Как передает Politeka.net, об этом супруга президента сообщила в своем микроблоге в Инстаграм. Елена опубликовала фото, на котором предстала вместе с учительницей в классе.

Первая леди призвала украинских родителей обратить внимание, что с 6 апреля на отечественных телеканалах стартуют уроки онлайн.

"Карантин изменил привычный ритм жизни каждого из нас. Но он не должен помешать доступу к качественным знаниям для украинских школьников...

Уроки по 11 предметам для средних и старших классов будут транслироваться каждое утро в будни на 11 украинских телеканалах. Достаточно включить телевизор - и школа в телеформате у нас дома", - сообщила Зеленская.

Кроме того, жена президента поделилась своими ощущениями от возвращения в школу: она успела посидеть за партой и ее даже вызывали к доске.

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"А я сегодня имела возможность хотя бы на часок вернуться за школьную парту и принять участие в записи урока украинского языка вместе с замечательной учительницей Юлией Набок-Бабенко. Меня даже вызывали к доске)", - поделилась Елена.

Пользователи по-разному отнеслись к проекту со школой-онлайн:

"Всё онлайн! Как стадо загнали людей , сидите, учитесь! Спасибо!!!!!! Что дальше?"; "Жаль для дошколят нет, а то уже не знаю чем ее развлекать"; "А чому дистанція між вами і метра нема, а потрібно 2"; "Зачем вы приняли этот закон о земле и так подло втихую это сделали 😭"; "скажіть, будь ласка. Як бути тим батькам і дітям, котрі живуть в селі і не мають можливості купити телевізор, не говорячи вже за інтернет та комп'ютери"; " Это очень здорово, я рада, что дети школьного возраста и родители теперь при деле", - писали в комментариях.

Как мы сообщали ранее, многие украинцы начали переживать по поводу исчезновения первой леди после начала карантина. Известный блогер Миха Чаплыга заявил, что по некоторой информации, президент Владимир Зеленский мог вывезти свою семью в Швецию. Как видим, это не так.

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